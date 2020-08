Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Täter brechen in Imbisswagen in Nordenham ein und leisten Widerstand bei der Festnahme

Delmenhorst (ots)

Ein 22-jähriger Nordenhamer und ein 18-jähriger Mann aus Mönchengladbach brachen am Montag, 3. August 2020, in einen Imbisswagen in der Standallee in Nordenham ein und leisteten bei der anschließenden Festnahme Widerstand.

Gegen 23:00 Uhr kletterten die jungen Männern über einen Zaun, um auf das Veranstaltungsgelände nahe der Unions-Pier zu gelangen. Danach gelangten sie gewaltsam in einen dort abgestellten Imbisswagen und verursachten Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Durch Beamte der Polizei Nordenham wurden die Personen noch am Tatort festgestellt und in Gewahrsam genommen. Dabei wurden die Beamten jedoch massiv von den jungen Männern beleidigt.

Der 22-Jährigen leistete zudem mehrmals Widerstand und versuchte die Beamten zu verletzen. Dies konnte jedoch durch den professionellen Einsatz der Beamten verhindert werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Personen aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die Ermittlungen dauern an.

