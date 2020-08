Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Küchenbrand in Sandkrug

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 4. August 2020, brach ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Hatten, Ortsteil Sandkrug, aus, bei dem eine Person durch die Rauchgase medizinisch behandelt werden musste.

Gegen 12:50 Uhr meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung in dem betroffenen Mehrfamilienhaus und verließen eigenständig das Gebäude. Ein Mann wurde durch die Kräfte der Feuerwehr aus seiner Wohnung geborgen und aufgrund der Rauchentwicklung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kräfte der Feuerwehren Hatten und Sandkrug löschten das Feuer in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss und Verhinderten somit eine weitere Ausbreitung. Trotzdem sind die Wohnungen des Mehrfamilienhauses aufgrund der starken Rauchentwicklung unbewohnbar. Der unmittelbare Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an.

Zudem wurden in der brandbetroffenen Wohnung mehrere Gegenstände aufgefunden, die dem Waffengesetz unterliegen könnten. Diese wurden zwecks weiterer Ermittlungen und rechtlicher Überprüfung sichergestellt.

