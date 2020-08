Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Briefkästen in Nordenham durch Böller gesprengt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter ließen am Dienstag, 4. August 2020, Feuerwerkskörper in mehreren Briefkästen in der Bahnhofstraße in Nordenham explodieren.

Anwohner des betroffenen Mehrfamilienhauses wurden gegen 01:40 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und sahen Personen in Richtung Schulstraße flüchten.

Wenig später stellten sie eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses fest, die durch das Explodieren der Feuerwerkskörper entstanden ist. Zudem wurde das angrenzende Wohnhaus durch Trümmerteile beschädigt, die durch die Explosion der Feuerwerkskörper in den Briefkästen umherflogen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (880941).

