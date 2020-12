Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291220-1042: Von der Straße abgekommen

Bild-Infos

Download

EngelskirchenEngelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Neuremscheid ist ein 45-jähriger Renaultfahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 45-jährige Mann aus Much fuhr am Montag (28. Dezember) um die Mittagszeit auf der L302 aus Richtung Fenke kommend in Fahrtrichtung Engelskirchen. In einer Kurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Renault und prallte links gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen wieder auf die Fahrbahn zurück geschleudert.

Der 45-jährige Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An seinem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden; es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell