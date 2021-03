Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210316.5 Krempe: Einbruch in Container

Krempe (ots)

In der Nacht zum Montag haben Einbrecher einen Container auf dem Gelände des TuS Krempe aufgebrochen und diverse Flaschen Alkohol daraus entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntagabend bis zum Montagmorgen suchten Unbekannte den Sportplatz in der Straße Am Burggraben auf. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Container und stahlen aus diesem insgesamt 30 Flaschen Alkohol, überwiegend Korn. Bereits in der Nacht zum 14. März 2021 kam es zu einem vergleichbaren Vorfall.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell