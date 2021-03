Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210316.3 Itzehoe: Unbemerkt bestohlen

Itzehoe (ots)

Gänzlich unbemerkt hat ein Dieb am Montagmittag eine Frau in einem Itzehoer Geschäft bestohlen. Der Täter erbeutete ein Portemonnaie mit einigem Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 13.30 Uhr hielt sich die Geschädigte in dem kik-Markt in der Carl-Zeiss-Straße auf. Als die Frau den Laden betrat, trug sie ihre Geldbörse in ihrer Handtasche bei sich. An der Kasse bemerkte die 55-Jährige dann, dass ein Unbekannter ihr das Portemonnaie, das unter anderem 180 Euro Bargeld enthielt, entwendet hatte. Eine verdächtige Person bemerkte die Anzeigende während ihres Einkaufs nicht.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

