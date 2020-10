Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Sekundenschlaf

Bild-Infos

Download

Landau/A65 (ots)

Ein 18-Jahre alter Autofahrer kam gestern Morgen (22.10.2020, 06.30 Uhr) auf der A 65 kurz vor der Anschlussstelle LD-Zentrum (in Fahrtrichtung KA) infolge eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Sowohl an seinem PKW als auch an der Schutzplanke entstand ein Sachschaden von knapp 3000 Euro. Die Polizei warnt: Der Sekundenschlaf fährt immer mit. Erste Warnzeichen sind häufiges Gähnen und Blinzeln, schwere Augenlider und Augenbrennen. Treten diese Symptome auf, ist es nicht mehr weit bis zum plötzlichen Einnicken am Steuer. Grundsätzlich sollte man immer mit ausreichendem Schlaf hinterm Lenkrad sitzen. Ausreichende Pausen verbunden mit einem Powernapping sowie Essen und Trinken sind bei längeren Fahrten immer hilfreich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell