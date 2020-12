Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufgefahren

Bad EilsenBad Eilsen (ots)

(ma)

"Ich habe die Dame einfach übersehen", so die Äußerung des 58jährige Wunstorfers, der mit seinem Transporter am Montag um 07.00 Uhr auf den haltenden Pkw VW einer 22jährigen Frau aus Luhden auffuhr, gegenüber der aufnehmenden Polizei, die zu dem Unfall auf der Bückeburger Straße in Bad Eilsen gerufen wurde.

Die Luhdenerin, die mit ihrem Pkw nach links in die Wilhelmstraße abbiegen wollte, wurde durch den starken Aufprall des Transportes in das Fahrzeugheck des VW verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum verbracht.

