Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen an Lkw-Anhängern

Bückeburg

(ma)

Im Bückeburger Industriegebiet und in der Kornmasch sind am vergangenen Wochenende Sachbeschädigungen an dort abgestellten Sattelaufliegern bzw. Anhängern festgestellt worden.

An einem Lkw-Gespann eines Duisburger Unternehmens, dass auf einem Seitenstreifen in der Kreuzbreite abgestellt war, wurden im Zeitraum von Freitag bis Sonntag Kabel für die Stromversorgung der Rückfahrscheinwerfer vorsätzlich durchgeschnitten.

Eine gleichgelagerte Tat ereignete sich vom 17.10. auf den 18.10.20 ebenfalls in der Kreuzbreite am selben Anhänger. Zurückliegend wurden Kabel zu den Rückfahrscheinwerfern bzw. den hinteren Begrenzungsleuchten gekappt.

Eine weitere Sachbeschädigung wurde von Samstag auf Sonntag an einem Sattelauflieger eines Stadthäger Unternehmens vorgenommen. Das Fahrzeug stand in der Kornmasch hinter dem Sperrtor (Bahnunterführung) auf der dortigen Freifläche. Auch hier wurden Kabel der Beleuchtungseinrichtungen durchtrennt.

