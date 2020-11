Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Bad Nenndorf

Bad Nenndorf / RodenbergBad Nenndorf / Rodenberg (ots)

(kso) Von Montag, 23.11.2020, bis Freitag, 27.11.2020, fand im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Nenndorf die zweite Verkehrssicherheitswoche des Jahres statt. Schwerpunkte der ganzheitlich angelegten Verkehrskontrollen waren die Themen Geschwindigkeit, Ablenkung, Rückhaltesysteme und das Fehlverhalten von bzw. gegenüber Fahrradfahrer. Zudem wurden in diesem Rahmen verstärkt Schulwegüberwachung sowie Kontrollen der Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Personennahverkehr durchgeführt. An drei Tagen, an denen Geschwindigkeitsmessungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten durchgeführt wurden, sind insgesamt 50 Verstöße festgestellt worden. Dabei wurden 43 Verwarnungen geahndet sowie sieben Anzeigen geschrieben. Einem Verkehrsteilnehmer droht ein Fahrverbot (wir berichteten). Weiterhin wurde ein Geschwindigkeitsverstoß geahndet, bei dem ein Fahrzeugführer ein ziviles Polizeifahrzeug überholt hat (wir berichteten). Wegen der Nutzung eines Handys, dem fehlenden Sicherheitsgurt und anderer Verstöße wurde gegen zehn Kraftfahrzeugführer*innen ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In der Woche sind zudem 32 Fahrradfahrer*innen kontrolliert worden, wovon 29 Kontrollen aufgrund mangelnder Beleuchtung getätigt wurden. Des Weiteren wurden zwei Fahrradfahrer*innen wegen der Nutzung des Gehweges bzw. wegen der Nutzung eines Handys während der Fahrt kontrolliert. Es wurden insgesamt drei Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und eine wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt (wir berichteten).

