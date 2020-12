Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fundstücke

BückeburgBückeburg (ots)

(ma)

Am Sonntag um 11.45 Uhr wurde der Wache der Polizei Bückeburg mitgeteilt, dass sich im Schloßbach eine Tüte mit evtl. gestohlenen Handys befinden würde. Eine Polizeikommissarin wechselte von den bequemen Dienstschuhen auf die uneleganten Gummistiefel und kletterte von der Schloßbrücke hinab in den feuchten und rutschigen Schloßbach. In der Tüte befand sich jedoch kein Diebesgut, sondern nur eine alte Jeanshose.

Bei Baumfällarbeiten im Waldgebiet an der Straße im Klusbrink in Bückeburg ist gestern Nachmittag ein wahrscheinlich längst in Vergessenheit geratenes älteres Autokennzeichen gefunden worden. Nach über sechs Jahren kam das Kennzeichenschild zum Vorschein, das im Juni 2014 in Minden von einem Fahrzeug abmontiert und gestohlen wurde.

