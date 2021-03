Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210316.4 Horst: Einbruch in Spinnerei

Horst (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Horst zu einem Einbruch in eine Spinnerei gekommen. Die Täter erbeuteten zwei Laptops und richteten einige Schäden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 16.00 Uhr, bis zum Sonntag, 18.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Kammgarnspinnerei in der Bahnhofstraße. Im Gebäudeinneren randalierten die Täter erheblich und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Laptops.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

