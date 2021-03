Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210317.2 Itzehoe: Zwei Frauen fallen Taschendieben zum Opfer

Itzehoe (ots)

Am Dienstag ist es in Itzehoe zu zwei Portemonnaie-Diebstählen in Supermärkten gekommen. Die Opfer waren jeweils weiblich - eines von ihnen hatte dreihundert Euro Verlust zu beklagen.

Im Zeitraum von 10.55 Uhr bis 11.30 Uhr hielt sich eine Itzehoerin in dem Aldi-Markt am Langen Peter auf. Ihre Geldbörse trug sie bei Betreten des Ladens in ihrer Handtasche, die sie um den Hals gehängt hatte. An der Kasse bemerkte die Dame schließlich, dass ihr Portemonnaie weg war. Neben einigen Karten befanden sich darin dreihundert Euro Bargeld. Eine verdächtige Person bemerkte die 86-Jährige während des Einkaufens nicht.

Ebenfalls gänzlich unbemerkt schlug ein Dieb im Zeitraum von 11.50 Uhr bis 12.05 Uhr in dem Lidl-Markt in der Carl-Zeiss-Straße zu. Er entwendete einer Kundin ihr Portemonnaie aus der verschlossenen Jackentasche. Die Tat registrierte die 61-Jährige erst an der Kasse. Dort hatte zwischenzeitlich ein Unbekannter versucht, mit einer EC-Karte Prepaid-Karten zu bezahlen, was der Kassierer allerdings ablehnte. Ob der Käufer der Dieb war, ist unklar.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell