Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag 17.09.2020 kam es gegen 16:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Twistedener Str./Weller Landstr. in Kevelaer. Ein 12-jähriges Mädchen wollte vom Radweg der Twistedener Str. aus als Inline-Skaterin rechtsseitig der Kreuzung an der Querungshilfe die Weller Landstr überqueren. Dies machte sie jedoch ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein LKW-Fahrer auf der Weller Landstraße konnte nicht mehr vollständig abbremsen und kollidierte mit dem Mädchen. Die 12-jährige wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus Geldern gebracht. Zur Unfallaufnahme mussten Teilbereich des Kreuzungsbereichs zeitweise gesperrt werden.

