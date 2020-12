Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 23.12.2020; 14:00 Uhr

Am Mittwoch, den 23.12.2020, gegen 14:00 Uhr, wurde ein männlicher Pkw-Fahrer, in der Gartenstraße, von einer Zeugin beobachtet, wie er zunächst aus Richtung Kleiner Varlenkamp kam und kurz vor Erreichen der Bismarckstraße versuchte, am rechten Fahrbahnrand zwischen zwei anderen Fahrzeugen einzuparken. Hierbei beschädigte er dann den vor ihm parkenden Pkw. Anschließend verließ der Mann die Örtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1500,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die hinzugerufene Polizei nahm dann vor Ort den Unfall auf und konnte anhand der Zeugenbeschreibung den Verursacher ermitteln. Gegen den 81jährigen, ebenfalls aus Einbeck stammenden Mann, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell