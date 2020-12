Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ehemalige Grundschule unberechtigt betreten und Räume durchwühlt

EinbeckEinbeck (ots)

Dassel (Kr.) 18.12.2020 - 22.12.2020

Im Tatzeitraum von Freitag, den 18.12.2020 bis Dienstag, den 22.12.2020 verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu einer ehemaligen Schule in der Hermannstraße. Hierzu wurde eine Tür aufgehebelt. Ein Fernseher und ein Zubehörteil für PC-Spiele wurden im Gebäude an anderen Stellen abgelegt und ein Raum wurde durchwühlt. Die ehemalige Schule dient dem Landkreis Northeim zurzeit als Möbellager. In der Vergangenheit kam es bereits desöfteren zu Vandalismustaten und unberechtigtes Betreten durch Jugendliche. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05561-949780 oder bei der Polizeistation in Dassel zu melden.

