Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210317.6 Heide: Täter rempelt Opfer an

Heide (ots)

Am Dienstag hat ein Unbekannter einer Frau in einem Bekleidungsgeschäft in Heide die Geldbörse gestohlen. Vermutlich lenkte er sie durch Anrempeln ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 14.20 Uhr befand sich die Anzeigende in dem Geschäft Ramelow in der Straße Markt. Während ihres Aufenthalts dort trug sie ihre Handtasche samt Geldbörse über die Schulter. Als sich die 74-Jährige an der Kasse befand, um ihre Einkäufe zu bezahlen, stellte sie fest, dass ihre Tasche geöffnet war und ihr Portemonnaie daraus fehlte. Vermutlich, so die Dame im Nachhinein, war der Dieb eine männliche oder weibliche Person, die sie kurz zuvor angestoßen hatte. Zunächst dachte sich die Frau dabei nichts, nahm später aber an, dass dies der Moment der Tat war.

Eine Beschreibung der verdächtigen Person konnte die Bestohlene nicht liefern. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell