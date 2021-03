Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (84/2021) Körperliche Auseinandersetzung vor Bekleidungsgeschäft in Duderstadt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Marktstraße Mittwoch, 10. März 2021, gegen 14.45 Uhr

DUDERSTADT (mb) - In der Marktstraße in Duderstadt wurden am Mittwochnachmittag (10.03.2021) eine 70-jährige Frau und ihre 69 Jahre alte Schwester von einer Unbekannten angegriffen und hierbei leicht verletzt.

Der Zwischenfall soll sich gegen 14.45 Uhr vor dem Eingangsbereich der dortigen C&A-Filiale ereignet haben. Nach Angaben der 70-Jährigen stand sie mit ihrer Schwester vor dem Eingang und habe auf Einlass gewartet, als sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen wurden. Nach einem kurzen Wortgefecht und eines fehlgeschlagenen Versuchs der Unbekannten, in das Geschäft zu gelangen, ging die Unbekannte unvermittelt auf die 70 Jahre alte Frau zu und trat ihr vor das Bein. Dadurch stürzte sie auf den Boden und wurde von der Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss ging die Unbekannte auf die 69-Jährige zu, schlug diese gegen den Arm und entfernte sich danach auf einem weißen Fahrrad in Richtung Oberkirche.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 32 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, ungeschminkt mit relativ unreiner Haut, brünette bzw. dunkelblonde Haare, die zu einem sogenannten "Dutt" zusammengebunden waren. Die Frau trug eine Brille mit schwarzem Rand und war dunkel gekleidet. Sie führte ein weißes sportliches Fahrrad mit sich, auf dem sie sich nach dem Vorfall entfernte.

Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell