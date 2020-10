Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - A 30: Vollsperrungen zwischen Salzbergen und Kreuz Schüttorf

Schüttorf (ots)

Pressemitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Im Zuge der Autobahn 30 zwischen der Anschlussstelle Salzbergen und dem Autobahnkreuz Schüttorf müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen. Grund ist die Beseitigung von Fahrbahnschäden. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit. Für die Beseitigung der Fahrbahnschäden muss in Fahrtrichtung Hannover am Montag, 19. Oktober, von 19 Uhr bis Dienstagmorgen 6 Uhr gesperrt werden. Die Fahrtrichtung Amsterdam wird am Dienstag, 20. Oktober, von 19 Uhr bis Mittwochmorgen 6 Uhr gesperrt. Im Zuge der Sperrungen werden eine Vielzahl von Schadstellen in der Fahrbahn beseitigt. Die Schadstellen sind so ungünstig über die Fahrbahnbreite verteilt, so dass die Arbeiten nur unter Vollsperrung der Richtungsfahrbahn durchgeführt werden können. Entsprechende Umleitungen werden örtlich eingerichtet. Verkehrsbehinderungen und Fahrzeitverluste können leider nicht ausgeschlossen werden. Der Geschäftsbereich Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt allen betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich sowie auf der Umleitungsstrecke.

