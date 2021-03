Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210318.8 Heide: Einbruch in Elektronikfachhandel

Heide (ots)

In der Nacht zu heute ist es in der Heider Innenstadt zu einem Einbruch in einen Fachmarkt für Elektronikartikel gekommen. Der Täter machte Beute im vierstelligen Bereich, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach einer Alarmauslösung fuhren mehrere Streifen gegen kurz nach 01.00 Uhr in die Straße Markt zu dem dortigen Telekommunikationsshop. Bei Eintreffen der Beamten hielt sich keine Person mehr in dem aufgebrochenen Geschäft auf. Die Fahndung nach dem Täter, der gewaltsam über eine Tür in den Laden eingestiegen war, verlief negativ. Die Beute des Einbrechers bestand aus vier teils hochwertigen Smartphones und einem Tablet, der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Hinweise auf die Identität des Täters gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

