Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht - Stadt Pirmasens

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag, den 19.03.2021, auf Samstag, den 20.03.2021, kam es in der Blocksbergstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter stieß beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten, weißen Hyundai i10 und verursachte Sachschaden. Schadenshöhe: ca. 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

