Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung in Kindergarten

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In der Zeit von vergangenem Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag ist es im Kindergarten im Ortsteil Burgalben zu massiven Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Täter zerschlugen die Fensterscheiben von 2 Holzschuppen und verteilten das darin befindliche Kinderspielzeug auf dem Gelände der Kita. Hier ist ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden. Zeugen die etwas beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 in Verbindung setzen. |piwfb

