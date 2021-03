Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am 20.03.21 gegen 12:55 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Hilgard Center zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72jährige Fahrzeugführerin mit ihrem grauen 3er BMW das Fahrzeugheck eines roten Fiats touchierte. Die Unfallverursacherin hielt an, stieg aus, schaute sich ihren eigenen Schaden an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Geschädigte, welche zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug saß, merkte sich das Kennzeichen und erschien auf hiesiger Dienststelle um Strafanzeige zu erstatten. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen des Verkehrsunfalls (Tel. 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

