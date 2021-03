Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Zulassung und Versicherungsschutz

Contwig (ots)

Am 21.3.2021, gegen 15.00 Uhr, wurde nach Zeugenhinweis in Contwig in der Pirmasenser Straße ein Opel kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Weiterhin waren auch keine Kennzeichen vorhanden. Nach eigenen Angaben führte der Fahrer eine Probefahrt durch. Der PKW wurde sichergestellt und eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz erstattet. |pizw

