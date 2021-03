Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 20.3.2021, zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, wurde ein blauer Opel Astra vermutlich in der Wachtelstraße durch einen anderen Verkehrsteilnehmer an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war entgegen der Fahrtrichtung geparkt und wurde offensichtlich beim Vorbeifahren gestreift. Schaden ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

