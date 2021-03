Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eingangstür der Konrad-Adenauer-Grundschule beschädigt

Vinningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe der Haupteingangstür der Grundschule in der Rehbergstraße. Als Schlagwerkzeug könnte eine Warnbake gedient haben, die in einem Gebüsch in der Nähe entdeckt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

