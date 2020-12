Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zusatz zu einem Einbruch vom 24.12.2021 in der Zeit von 18 Uhr - 21 Uhr in der Kirchstraße.

Nachrodt WiblingwerdeNachrodt Wiblingwerde (ots)

Einer Zeugin war gegen 17:30 Uhr ein junger Mann aufgefallen, der mit Blumen in der Hand an ihrer Haustür geschellt und nach einer "Jessica" gefragt habe. Diese solle lt. Auskunft des jungen Mannes mit dem Strauß im späteren Einbruchshaus wohnen. Als die Geschädigte den Aufenthalt der "Jessica" verneinte, verließ der Unbekannte das Grundstück. Personenbeschreibung: ca. 165 cm groß, schlank, dunkle Haare, ca. 30 Jahre alt, sehr gepflegt, sprach sehr gutes Deutsch.

Die Polizei in Altena fragt nun: Wem ist am Heiliggenabend im Bereich der Kirchstraße in Nqachrodt-Wiblingwerde ein junger Mann mit Blumenstrauß aufgefallen oder wer hat ein Fahrzeug gesehen, in welches dieser junge Mann gestiegen ist.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell