Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern an SGV Heim.

PlettenbergPlettenberg (ots)

Über die Weihnachtstage versuchten unbekannte Vandalen/Einbrecher in das SGV Heim an der Elsenmühle einzubrechen. Trotz mehrerer Versuche, das Gebäude über Seitenwände und/oder Dach zu öffnen misslangen. Die Täter mussten ohne Beute von dannen ziehen, da alle Einbruchsversuche dank Sicherungen scheiterten. Die Täter hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Holthausen über die Weihnachtsfeiertage nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

