Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche angezeigt.

KierspeKierspe (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag (27.12../28.12.) verschafften sich unbekannte Täter durch ein Kellerfenster Zutritt zu einem Haus in der Straße Am Finkenschlag. Die Täter durchsuchten das Haus und öffneten sämtliche Schränke, Behältnisse und Schubladen. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter hinterließen Sachschaden.

An einer Tankstelle an der Kölner Straße bogen der/die Täter eine Aluminiumverkleidung um und entfernten bereits den Dämmschaum, um in die Tankstelle einzubrechen. Als sie auf die dahinterliegende Metallwand stießen, ließen die Täter von ihren Vorhaben ab. Feststellzeitpunkt: 29.12.202, 00:50 Uhr. Auch hier hinterließen die Täter mäßigen Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell