Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Unfallflucht in der Möwenstraße

Flensburg (ots)

In der Möwenstraße in Flensburg wurde am Freitagabend (22.05.20) gegen 21:50 Uhr ein parkender Pkw angefahren. Der dunkelblaue Opel Kombi parkte in Höhe der Hausnummer 3. Zeugen hörten einen lauten Knall und sahen einen Pkw mit hellem Dach in Richtung Harrisleer Straße wegfahren. Der Opel wurde am Heck beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst (0461 - 484 0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell