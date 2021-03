Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: LKW gefährdet beim Überholen auf der L600 den Gegenverkehr

Pirmasens (ots)

Heute Nacht, um 02:30 Uhr, überholte ein Sattelschlepper auf der L600 in Fahrtrichtung Autobahn einen LKW mit Anhänger trotz Gegenverkehr. Eine entgegenkommende BMW-Fahrerin musste stark abbremsen und auf den Seitenstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ihr Auto blieb unbeschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

