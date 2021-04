Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrfach Einbrecher mit Steinen am Werk.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende waren in Detmold bislang unbekannte Täter unterwegs, die mit Steinen Scheiben einschlugen und so versuchten, in die Gebäude zu gelangen - zweimal mit Erfolg. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist nicht auszuschließen. Zunächst probierten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag erfolglos mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür einer Kirchengemeinde in der Hiddeser Straße in Heidenoldendorf einzuschlagen. Ins Gebäude gelang niemand. Samstagmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einem weiteren Einbruchsversuch in ein Versicherungsgebäude in der Bielefelder Straße in Heidenoldendorf. Dort warf ein unbekannter Radfahrer gegen 11.20 Uhr mit einem Stein die Scheibe eines Fensters ein und flüchtete direkt im Anschluss mit dem Fahrrad in Richtung Detmold Innenstadt. Auch hier gelang der Täter nicht ins Gebäude. Zur Tatzeit trug er nach Zeugenaussagen eine blaue Hose, eine dunkle Jacke, eine violette Kopfbedeckung und gelbe Handschuhe. Am Samstagmittag wurde gegen 12.45 Uhr ein Einbruch in ein Bürogebäude in der Paulinenstraße gemeldet. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang, indem sie eine Glastür mit einem Stein einschlugen und anschließend die Räumlichkeiten durchwühlten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht endgültig fest. Auch im Rosental wurde kurze Zeit später gegen 13.30 Uhr ein Einbruch in die Geschäftsstelle einer Versicherung bemerkt. Hier gelangten die Unbekannten ebenfalls in das Gebäude, indem sie mit einem Stein ein Fenster einwarfen. Sie durchwühlten die Büroräume und entkamen mit einer geringen Summe Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 sucht nun Zeugen für die Taten: Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, meldet die Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090.

