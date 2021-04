Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Personenschaden und alkoholisiertem Unfallverursacher

Lippe (ots)

(RF) Am Samstag, 10.04.2021, wendet ein alkoholisierter 25-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw in einer Grundstückseinfahrt im Heerser Weg in Schötmar. Auf der Fahrbahn kollidiert er anschließend frontal mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Fahrradfahrer. Dieser erleidet durch den Unfall eine schwere Kopfverletzung und muss mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold verbracht werden. Dem Pkw-Fahrer wird eine Blutprobe entnommen; sein Pkw und sein Führerschein werden sichergestellt.

