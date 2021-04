Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Räuberischer Diebstahl

Lippe (ots)

(RF) Am Freitag, 09.04.2021, entwendet ein 16-jähriger Tatverdächtiger gegen 16:15 Uhr in einem Supermarkt in der Elisabethstr. eine Dose Alkoholika sowie eine Packung Nahrungsmittel. Seine 15-jährige Begleiterin deckt ihn bei den Tathandlungen. Nach Passieren des Kassenbereiches wird der 16-jährige von Angestellten angesprochen. Er versucht zunächst zu flüchten und wehrt sich gegen das Festhalten. Er führt ein Taschenmesser mit sich, welches allerdings nicht zum Einsatz kommt. Beide Tatverdächtigen können bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden.

