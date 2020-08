Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen in der Brachtenbecke und am Kreinberger Weg

Bild-Infos

Download

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Die Polizei erreichen immer wieder Beschwerden anlässlich der Vollsperrung der Landesstraße 692. Die Ausweichstrecken am Brachtenbecker Weg in Altena sowie am Kreinberger Weg zwischen Nachrodt und Wiblingwerde sind daher zurzeit Einbahnstraßen. Hier soll es zuletzt zu Verstößen gegen die Regelung gekommen sein. Die Polizei ist nach Einrichtung der Baustelle täglich vor Ort gewesen, um etwaige Verstöße zu ahnden. Auch heute Morgen waren Polizisten vor Ort.

Insgesamt passierten zwischen 6 und 8 Uhr 88 Fahrzeuge die Brachtenbecke. Am Kreinberger Weg waren es zwischen 8.15 und 9.15 Uhr 14 Fahrzeuge. An beiden Strecken konnten erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt werden. Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Weitere Kontrollen werden folgen.

Anlage: Foto vom Kreinberger Weg

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell