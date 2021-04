Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Türen aufgebrochen.

In der Augustdorfer Straße verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einem Mehrparteienhaus. Die Täter brachen im Haus gewaltsam zwei Türen von Abstellräumen auf und flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Zeugen richten ihre Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

