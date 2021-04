Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. PKW eines 51-Jährigen gerät in Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Auf der Schötmarschen Straße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 51-Jähriger Lagenser schwere Verletzungen zuzog. Er befuhr gegen 14.00 Uhr mit seinem Citroen Berlingo die Schötmarsche Straße in Fahrtrichtung Lage, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der MAN Sattelzugmaschine plus Auflieger eines 45-Jährigen aus Bad Salzuflen. Dieser versuchte zuvor noch durch das Betätigen der Lichthupe und ein Ausweichen des Fahrzeugs die Kollision zu vermeiden. Der 51-Jährige streifte mit seinem Fahrzeug die linke Seite des LKW´s sowie seines Anhänger und wurde dabei schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Citroen wurde abgeschleppt, der LKW musste geborgen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Schötmarsche Straße in beiden Richtungen komplett gesperrt.

