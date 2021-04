Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Straßenraub aufgeklärt - beide Jungen dank Zeugin gefasst.

Am 18.03.2021 versuchten zwei Jungen einen 11-Jährigen in der Mittelstraße / Leopoldstaler Straße in Horn zu berauben. Wir berichteten dazu mit einem Zeugenaufruf am 19.03.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4868293. Aufgrund von Veröffentlichungen der Tat in der Presse meldete sich eine aufmerksame Zeugin, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben konnte. Die daran anschließenden zügigen Ermittlungen verliefen erfolgreich: Zwei 9-jährige Jungen (beide wohnhaft in Horn) wurden überführt. In diesem Zusammenhang konnte zusätzlich eine Sachbeschädigung durch Feuer vom 21.03.2021 in der Franz-Hausmann-Straße in Horn aufgeklärt werden. Die beiden Jungen erwartet nun ein Eintrag im Jugendregister.

