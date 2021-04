Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. In Wohnhaus eingebrochen.

Lippe

Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag drangen Unbekannte in ein Wohnhaus im Liemer Weg ein. Nachdem die Täter über das Dachgeschoss in das Gebäude gelangt waren, beschädigten sie Lichtschalter sowie eine Gegensprechanlage und warfen Gegenstände aus dem Fenster des Hauses, bevor sie flüchteten. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

