Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zusammenstoß von Peugeot und VW im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Richard-Wagner-Straße / Konsul-Wolff-Straße bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die 55-Jährige war gegen 11.20 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung der Kreuzung Konsul-Wolff-Straße/Leopoldstraße unterwegs. An der Kreuzung beabsichtige die Lemgoerin nach links in die Leopoldstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden VW Passat eines 35-Jährigen (ebenfalls aus Lemgo), der von der Konsul-Wolff-Straße kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann noch nicht endgültig beziffert werden. Die 55-Jährige zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und wurde, ebenso wie der 2-Jährige Beifahrer des Lemgoers, vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell