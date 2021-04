Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mann flüchtet nach Ladendiebstahl in Supermarkt.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16.55 Uhr flüchtete ein Ladendieb aus einem Supermarkt am Ostertor. Der unbekannte Täter wurde vom Ladendetektiv des Marktes beim Diebstahl beobachtet. Als er den Mann darauf ansprach, wehrte sich dieser und flüchtete fußläufig in Richtung Grabenstraße. Das Diebesgut im Wert von rund 300 Euro verblieb am Tatort. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 bis 175 cm groß, beleibt und mit einer blauen Daunenjacke bekleidet. Zeugen wenden sich mit Hinweisen zum Täter bitte unter der Rufnummer 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5.

