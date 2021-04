Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Belle. In Imbiss eingebrochen.

Lippe (ots)

Am Dienstag zwischen 10.00 und 12.45 Uhr waren Einbrecher an einem Imbiss in der Pyrmonter Straße in Belle am Werk. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür zum Imbiss auf und zerstörten die Scheiben der Tür. Diebesgut wurde nicht erlangt. Es entstand Sachschaden in geringer Höhe. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2 zu richten.

