Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Rund 30.000 Euro Unfallschaden

Circa 30.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau. Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem BMW von Künzelsau in Richtung Kupferzell. Als er nach links in Richtung Gaisbach abbog, übersah er scheinbar den entgegenkommenden Audi eines 59-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wodurch hoher Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

