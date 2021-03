Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Sattelzug streift Wohnmobil

Ein 48-Jähriger beschädigte am Mittwochnachmittag mit seinem Sattelzug ein geparktes Wohnmobil und verursachte hohen Sachschaden. Gegen 15 Uhr befuhr der Mann mit seinem Laster den Parkplatz eines Supermarktes in dem Auweg in Obrigheim. Hierbei touchierte er mit seinem Sattelzug das auf dem Kundenparkplatz geparkte Wohnmobil. Durch den Zusammenprall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell