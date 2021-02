Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Weitere Unfälle bei glatter Fahrbahn auf der A1

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 8. Februar 2021, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Unna mit seinem Pkw Peugeot die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Kurz vor dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide, im Bereich der Gemeinde Emstek, kam er auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und touchierte die Außenschutzplanke. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Schutzplanke wurde nicht beschädigt. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Ebenfalls am Montag, 8. Februar 2021, befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer, gegen 04:25 Uhr, mit seinem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Münster. Kurz hinter dem Autobahndreieck Stuhr, im Bereich der Gemeinde Stuhr, verlor er auf glatter und schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Außenschutzplanke. Der Auflieger kam dabei quer auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es dem 42-Jährigen, das Gespann auf den Seitenstreifen zu fahren. Am Sattelzug sowie an der Außenschutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

