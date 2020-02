Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zigarettenautomat entwendet

Baden-Baden (ots)

Bislang unbekannte Diebe entwendeten in den frühen Mittwochmorgenstunden in der Beuerner Straße einen Zigarettenautomat und verursachten dabei einen noch nicht abzuschätzenden Schaden. Gegen 1:50 Uhr wurde ein Bewohner des Hauses, an dessen Fassade der Automat angebracht war, durch Lärm auf das nächtliche Treiben aufmerksam. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er zwei Personen, die versuchten den Automaten von der Wand zu hebeln. Trotz einer umgehenden Alarmierung der Polizei durch den Anwohner konnte der Diebstahl nicht verhindert werden. Die Langfinger sollen zum Abtransport des Zigarettenautomaten einem grauen VW Passat mit zuvor offenbar in der Straße `Klosterlehen´ entwendeten Auto-Kennzeichen benutzt haben und in Richtung Innenstadt / B 500 geflüchtet sein. Hierbei konnten vier Personen im Alter zwischen 30 und 35 Jahren beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

