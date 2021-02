Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PK BAB Ahlhorn: weitere witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf den Autobahnen A1 und A 28

Delmenhorst (ots)

Zu den bereits gemeldeten Vehrkehrsunfällen (Pressemeldung von 19:30 Uhr, 10 Unfälle von 09:34 Uhr - 17:10 Uhr ) kommen vier weitere Unfälle hinzu.

Alle Fahrzeuge sind alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen, es kam lediglich zu Eigenschäden, keine Frendschäden.

1. 17:55h, A28, Rtg. HH, km 123,6, Pkw Opel Corsa, Schaden 1500,-EUR

2. 19:25h, B75, Rtg. Bremen, AS Stickgras, Pkw Daimler AMG, Schaden 5000,-EUR

3. 20:00h, A1, Rtg. Bremen, km 148,8, Pkw BMW, Schaden 3500,-EUR

4. 20:30h, A1, Rtg. OS, km 134, Pkw Daimler GLC, Schaden 2500,-EUR Dieser Pkw musste durch einen selbständig bestellten Abschlepper geborgen werden.

Um 22:27h kam ein Sattelzug auf der A29 Rtg. OL in der AS Wardenburg leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit dem Auflieger in den Schneemassen stecken. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde eine Fa. bestellt. Es entstand weder Eigen- noch Fremdschaden.

Um 23:00h kam ein Pkw VW Golf auf der A28 Rtg. Dreieck Stuhr leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in den Schneemassen stecken. Weder Eigen- noch Fremdschaden entstanden. Ein Abschlepper wurde zur Bergung des Fahrzeugs gerufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell