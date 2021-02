Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Einbruchdiebstahl in mehrere Wohnwagen, Festnahme des Täters, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Delmenhorst (ots)

Am 06.02.2021, gegen 17:00 Uhr, wurde dem PK Nordenham durch Zeugen mitgeteilt, dass auf dem Campingplatz in Nordenham, Strandallee, in einen Wohnwagen eingebrochen worden sei. Durch die eingesetzten Funkstreifen konnte der 27-jährige männliche Täter in einem Wohnwagen gestellt und festgenommen werden. Dabei setzte er sich erheblich zur Wehr. Bei einer ersten Überprüfung wurde festgestellt, dass mindestens 7 weitere Wohnwagen durch den Täter aufgebrochen wurden. Neben den Einbrüchen muss sich dieser nun auch wegen der Widerstandshandlung verantworten.

