POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugführer ohne Führerschein unterwegs; Fahrzeugführer ohne Führerschein flüchtet vor Polizei mit hoher Geschwindigkeit

Kontrolle eines Pkws auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Lohne / Dinklage:

Am Samstag, 06. Februar 2021, 22:40 Uhr, stoppten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw, der zuvor auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs war.

Bei der Kontrolle des Pkws und des Fahrers an der Anschlussstelle Lohne / Dinklage mussten die Beamten mehrere Verstöße feststellen. Der Fahrer, ein 37-jähriger Mann aus dem Kreis Plön, konnte keinen Führerschein aushändigen. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem war der Pkw nicht mehr versichert.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch die Fahrzeughalterin, die ihren Pkw an den Mann verliehen hatte, erwartet ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer flüchtet vor einer Kontrolle auf der Autobahn 28 im Bereich Ganderkesee:

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wollten am Samstag, 06. Februar 2021, gegen 23:15 Uhr, den Fahrer eines schwarzen VW anhalten, der auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs war.

Als ihm in Höhe der Anschlussstelle Ganderkesee-West das Signal zum Folgen gegeben wurde, beschleunigte er seinen Pkw und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen. An der Anschlussstelle Hude verließ er die Autobahn 28 und setzte die Flucht in Richtung Kirchhatten fort. Dabei überfuhr er die nachfolgende Kreuzung trotz Rotlichts. Da die kurvenreiche Landstraße mit einer Geschwindigkeit von mehr als 140 km/h befahren wurde und um Risiken für alle Beteiligten zu minimieren, brachen die Beamten die Verfolgung ab.

Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte der Pkw gegen 23:45 Uhr in der Ortschaft Dingstede durch Beamte der Polizei Wildeshausen gestoppt und kontrolliert werden.

Der 34-jährige Fahrer aus Bremen war noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis und zeigte zudem körperliche Anzeichen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch die Flucht vor den Beamten wird er sich unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen.

Obwohl das Verkehrsaufkommen gering war, bittet die Autobahnpolizei Ahlhorn mögliche Zeugen um Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 04435/9316-115 entgegengenommen.

Da die Fahrzeughalterin das Fahrzeug an den Mann überlassen hatte, obwohl dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde auch gegen sie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

