Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Einbrüche in Kindergärten

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ( 04.02.-05.02.21 ) wird gleich in zwei Kindergärten in Wildeshausen eingebrochen. An der Ahlhorner Straße, sowie " In der Doppheide " wird durch unbekannte Täterschaft jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Im Inneren werden dann alle Räume durchsucht. Entwendet werden lediglich Kleinigkeiten sowie eine geringe Menge Münzgeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell